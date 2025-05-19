Оновлення застосунку Резерв+ / © ТСН.ua

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У релізі 1.6.1 застосунку «Резерв+» оновився безпековий сертифікат, що робить його роботу ще більш захищеною і надійною.

Про це повідомило Міноборони України.

«Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть “Резерв+” до останньої версії», — закликали там.

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У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.

Як оновити «Резерв+»

Оновити застосунок можна в App Store та Google Play.

Також слід увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах:

iOS: Параметри програми «Резерв+». А далі — увімкнути фонове оновлення.

Android: Відкрити «Резерв+» в маркеті. А далі — три крапки у правому верхньому куті Автооновлення.

Нагадаємо, у “Резерв+” також з’явилися нові типи відстрочок. Вже йшлося про те, хто їх може отримати.

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