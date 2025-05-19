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Міноборони радить оновити "Резерв+" — пояснення
Оновити застосунок “Резерв+” до останньої версії слід, щоби й надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами.
У релізі 1.6.1 застосунку «Резерв+» оновився безпековий сертифікат, що робить його роботу ще більш захищеною і надійною.
Про це повідомило Міноборони України.
«Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть “Резерв+” до останньої версії», — закликали там.
У версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях Резерв+ не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.
Як оновити «Резерв+»
Оновити застосунок можна в App Store та Google Play.
Також слід увімкнути автоматичне оновлення Резерв+. Зробити це можна у параметрах:
iOS: Параметри програми «Резерв+». А далі — увімкнути фонове оновлення.
Android: Відкрити «Резерв+» в маркеті. А далі — три крапки у правому верхньому куті Автооновлення.
Нагадаємо, у “Резерв+” також з’явилися нові типи відстрочок. Вже йшлося про те, хто їх може отримати.
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