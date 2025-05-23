Безпілотники вдарили по Чернівецькій області: що відомо

Безпілотник.

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Зранку 23 травня Чернівецьку область атакували російські безпілотники. Пошкоджено залізничну станцію. Минулося без травмованих.

Про це повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

“На світанку Буковину атакували ворожі безпілотники. Завдячуючи злагодженій роботі воїнів ППО, знищено декілька ворожих цілей”, - наголосив чиновник.

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З його слів, внаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області. Пожежу оперативно локалізовано.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога на Буковині тривала від 04:11 до 05:22. Військові попереджали про загрозу безпілотників. Згодом у Чернівецькій області пролунали вибухи.

Зранку в “УЗ” повідомили про те, що війська РФ атакували залізницю в Чернівецькій області. Зафіксовано пошкодження. Минулося без жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів.

Дата публікації 20:18, 21.05.25 Кількість переглядів 31 Діти серед постраждалих: моторошний удар по Київщині! Суми без світла й води