Дроны атаковали российский технопарк в Москве (видео)

Последствия атаки дрона

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В Зеленограде, одном из округов Москвы, после дроновой атаки произошел пожар на территории технопарка «Элма».

Об этом информируют местные жители в социальных сетях, выкладывая соответствующие видео.

В сети появились кадры, на которых видны беспилотники в небе над российской столицей, а также видео с места инцидента в Зеленограде — административном округе столицы страны-агрессора.

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Местные жители отмечают, что на этом предприятии осуществляется сборка беспилотников для военных целей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате «отражения атаки» БПЛА в Зеленограде предварительно «серьезных повреждений и пострадавших нет».

Технопарк «Элма» площадью 60 тысяч квадратных метров специализируется на производстве электронной техники, контрольно-измерительных приборов, оптического оборудования, а также работает в сфере информационных технологий.

Ранее сообщалось, что в России атакован важный завод российского ВПК — «Энергия» в городе Елец Липецкой области. По состоянию на данный момент, после атаки завод приостанавливает работу.

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Мы ранее информировали, что военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что нанося удары дронами по России, Украина показала, что способна масштабировать атаки, и Кремль терпит огромный ущерб.