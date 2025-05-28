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Дроны атаковали российский технопарк в Москве (видео)
В российском Зеленограде, одном из округов Москвы, дроновая атака вызвала пожар на предприятии, занимающемся сборкой беспилотников.
В Зеленограде, одном из округов Москвы, после дроновой атаки произошел пожар на территории технопарка «Элма».
Об этом информируют местные жители в социальных сетях, выкладывая соответствующие видео.
В сети появились кадры, на которых видны беспилотники в небе над российской столицей, а также видео с места инцидента в Зеленограде — административном округе столицы страны-агрессора.
Местные жители отмечают, что на этом предприятии осуществляется сборка беспилотников для военных целей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате «отражения атаки» БПЛА в Зеленограде предварительно «серьезных повреждений и пострадавших нет».
Технопарк «Элма» площадью 60 тысяч квадратных метров специализируется на производстве электронной техники, контрольно-измерительных приборов, оптического оборудования, а также работает в сфере информационных технологий.
Ранее сообщалось, что в России атакован важный завод российского ВПК — «Энергия» в городе Елец Липецкой области. По состоянию на данный момент, после атаки завод приостанавливает работу.
Мы ранее информировали, что военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что нанося удары дронами по России, Украина показала, что способна масштабировать атаки, и Кремль терпит огромный ущерб.