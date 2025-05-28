Дрони атакували російський технопарк у Москві (відео)

Наслідки атаки дрона

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У Зеленограді, одному з округів Москви, після дронової атаки сталася пожежа на території технопарку «Елма».

Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах, викладаючи відповідні відео.

У мережі з’явилися кадри, на яких видно безпілотники в небі над російською столицею, а також відео з місця інциденту в Зеленограді — адміністративному окрузі столиці країни-агресора.

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Місцеві жителі зазначають, що на цьому підприємстві здійснюється складання безпілотників для військових цілей.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що внаслідок «відбиття атаки» БПЛА у Зеленограді попередньо «серйозних пошкоджень та постраждалих немає».

Технопарк «Елма» площею 60 тисяч квадратних метрів спеціалізується на виробництві електронної техніки, контрольно-вимірювальних приладів, оптичного обладнання, а також працює у сфері інформаційних технологій.

Раніше повідомлялося, що у Росії атаковано важливий завод російського ВПК — «Енергія» в місті Єлець Липецької області. Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу.

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Ми раніше інформували, що військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що завдаючи ударів дронами по Росії, Україна показала, що здатна масштабувати атаки, і Кремль зазнає величезних збитків.