ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
822
Час на прочитання
1 хв

Дрони атакували російський технопарк у Москві (відео)

У російському Зеленограді, одному з округів Москви, дронова атака спричинила пожежу на підприємстві, яке займається складанням безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки дрона

Наслідки атаки дрона

У Зеленограді, одному з округів Москви, після дронової атаки сталася пожежа на території технопарку «Елма».

Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах, викладаючи відповідні відео.

У мережі з’явилися кадри, на яких видно безпілотники в небі над російською столицею, а також відео з місця інциденту в Зеленограді — адміністративному окрузі столиці країни-агресора.

Місцеві жителі зазначають, що на цьому підприємстві здійснюється складання безпілотників для військових цілей.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що внаслідок «відбиття атаки» БПЛА у Зеленограді попередньо «серйозних пошкоджень та постраждалих немає».

Технопарк «Елма» площею 60 тисяч квадратних метрів спеціалізується на виробництві електронної техніки, контрольно-вимірювальних приладів, оптичного обладнання, а також працює у сфері інформаційних технологій.

Раніше повідомлялося, що у Росії атаковано важливий завод російського ВПК — «Енергія» в місті Єлець Липецької області. Станом на зараз, після атаки завод призупиняє роботу.

Ми раніше інформували, що військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що завдаючи ударів дронами по Росії, Україна показала, що здатна масштабувати атаки, і Кремль зазнає величезних збитків.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie