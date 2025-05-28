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- Війна
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Росія вночі атакувала балістикою Полтавщину
Біло застосовано ракети «Іскандер».
Російські загарбники в ніч проти 28 травня обстріляли Полтавську область балістичними ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
О 02:22 була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — йшлося в офіційному повідомленні.
Згодом надійшло попередження про рух ракети в напрямку Полтави та Кременчука.
Журналісти «Суспільного» повідомили про звуки вибухів, які було чутно в Полтавській громаді.
За даними моніторингових каналів, ворог застосував ракети «Іскандер-М».
Через кілька хвилин російські загарбники повторно завдали удару по Кременчуку, застосувавши дві балістичні ракети.
Раніше повідомлялося, що у Києві та низці регіонів в ніч проти 28 травня була оголошена повітряна тривога.
Ми раніше інформували, що у Харкові в ніч проти 28 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.