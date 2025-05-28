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Россия ночью атаковала баллистикой Полтавскую область
Бело применены ракеты «Искандер».
Российские захватчики в ночь на 28 мая обстреляли Полтавскую область баллистическими ракетами.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В 02:22 была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
«Угроза применения баллистического вооружения с севера», — говорилось в официальном сообщении.
Впоследствии последовало предупреждение о движении ракеты в направлении Полтавы и Кременчуга.
Журналисты «Общественного» сообщили о звуках взрывов, которые были слышны в Полтавской общине.
По данным мониторинговых каналов, враг применил ракеты «Искандер-М».
Через несколько минут российские захватчики повторно нанесли удар по Кременчугу, применив две баллистические ракеты.
Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде регионов в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога.
Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 28 мая прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.