Сенатор Линдси Грэм / © Associated Press

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что граждане России должны осознать разрушительные последствия политики своего лидера Владимира Путина, отказывающегося прекратить войну против Украины.

Соответствующее обращение он обнародовал в сети X.

«Я ценю все то, что президент США Дональд Трамп сделал, чтобы положить конец этой ужасающей войне. Но чтобы закончить любую войну, вы должны иметь желающих партнеров (это). Пока что Путин не хочет», — написал сенатор.

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Грэм также напомнил, что российский диктатор поддерживал сирийский режим Башара Асада в преступных действиях против мирного населения.

«Не забывайте, что это человек, способствовавший режиму Асада в сбросе бочковых бомб с вертолетов на невинных мирных жителей и умышленных целях в больницах в Сирии. Такое же варварское поведение разыгрывается в Украине», — подчеркнул Грэм.

В обращении к россиянам сенатор заявил, что Путин ведет страну в бездну: из-за десятков тысяч погибших военных, экономического упадка и международной изоляции.

«Русскому народу: Путин ведет вас в бездну. Десятки тысяч погибших и раненых российских военных. Экономика меньше размера Италии, имеет большее давление.

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Он также выразил мнение, что россияне и военные способны изменить ситуацию к лучшему.

«Это не делает Россию большой — это делает ее государством-изгоем. Вы, русские люди и военные, можете улучшить», — подытожил сенатор.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп набросился с критикой на российского диктатора Путина.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп серьезно задумывается о полном снятии всех ограничений, которые ввел его предшественник на поставку и использование западного оружия в Украине.

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