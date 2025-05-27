Трамп может отменить все ограничения на поставки оружия Украине - Kyiv Post

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент СШАДональд Трамп серьезно задумывается над полным снятием всех ограничений, которые наложил его предшественник на поставки и использование западного оружия в Украине.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Kyiv Post.

«Соединенные Штаты еще не отменили все ограничения времен Джо Байдена на ведение боевых действий в Украине, но президент Дональд Трамп „серьезно рассматривает“ возможность этого, сообщили вашингтонскому корреспонденту Kyiv Post два высокопоставленных западных чиновника в понедельник», — говорится в материале.

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Анонимный чиновник США сообщил, что все ранее введенные ограничения, независимо от степени их ослабления, сейчас пересматриваются из-за убеждения президента, что существующая ситуация не отвечает интересам содействия России вернуться к переговорам.

Вашингтонский военный аналитик Хорхе Риверо отметил, что ранее эти ограничения эффективно защищали критически важные объекты российской военной инфраструктуры и цепи поставок. По его словам, ослабление ограничений может позволить Украине наносить удары по военным объектам России, в частности авиабазам, которые отвечают за запуски беспилотников «Герань-2» и стратегических бомбардировщиков, которые осуществляли длительные атаки на украинские города.

«Это изменение политики может еще больше уполномочить украинские силы атаковать российские узлы командования и управления, а также логистические артерии глубоко внутри России с помощью высокоточных боеприпасов», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что теперь нет никаких ограничений на дальность оружия, которое западные союзники поставляют Украине. Это позволяет Киеву обороняться, нанося удары по военным позициям в России.

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После этого заявления в Кремле заявили, что такое решение является очень опасным