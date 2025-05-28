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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін веде Росію у прірву — сенатор Ліндсі Грем

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем опублікував звернення до громадян РФ, попередивши про катастрофічні наслідки агресивної політики Путіна, зокрема війну в Україні, ізоляцію на міжнародній арені та економічний спад.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Сенатор Ліндсі Грем

Сенатор Ліндсі Грем / © Associated Press

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що громадяни Росії мають усвідомити руйнівні наслідки політики свого лідера Володимира Путіна, який відмовляється припинити війну проти України.

Відповідне звернення він оприлюднив у мережі X.

«Я ціную все те, що президент США Дональд Трамп зробив, щоб покласти край цій жахливій війні. Але щоб закінчити будь-яку війну, ви повинні мати партнерів, які бажають (це). Поки що Путін не хоче», — написав сенатор.

Грем також нагадав, що російський диктатор підтримував сирійський режим Башара Асада у злочинних діях проти мирного населення.

«Не забувайте, що це людина, яка сприяла режиму Асада у скиданні бочкових бомб із гелікоптерів на невинних мирних жителів і навмисних цілях у лікарнях у Сирії. Така ж варварська поведінка розігрується в Україні», — наголосив Грем.

У зверненні до росіян сенатор заявив, що Путін веде країну в прірву: через десятки тисяч загиблих військових, економічний занепад та міжнародну ізоляцію.

«Російському народу: Путін веде вас у прірву. Десятки тисяч загиблих і поранених російських військових. Економіка, менша за розмір Італії, має більший тиск. Росія ізольована як ніколи», — зазначив Грем.

Він також висловив думку, що росіяни та військові здатні змінити ситуацію на краще.

«Це не робить Росію великою — це робить її державою-ізгоєм. Ви, російські люди і військові, можете зробити краще», — підсумував сенатор.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп накинувся з критикою на російського диктатора Путіна.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп серйозно задумується над повним зняттям усіх обмежень, які запровадив його попередник на постачання і використання західної зброї в Україні.

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