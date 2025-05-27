Грається з вогнем: Трамп неочікувано "наїхав" на Путіна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неочікувано накинувся з критикою на російського диктатора Путіна.

«Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося багато дуже поганих речей, і я маю на увазі СПРАВДІ ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грає з вогнем», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, що минулого тижня після нової хвилі масованих повітряних атак на Україну Трамп заявив, що Путін «зовсім збожеволів», і додав, що розглядає нові санкції проти Москви.

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