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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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294
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Грається з вогнем: Трамп неочікувано "наїхав" на Путіна

Трамп заявив, що якби не він, то б з Росією сталося «багато поганих речей».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неочікувано накинувся з критикою на російського диктатора Путіна.

«Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося багато дуже поганих речей, і я маю на увазі СПРАВДІ ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грає з вогнем», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, що минулого тижня після нової хвилі масованих повітряних атак на Україну Трамп заявив, що Путін «зовсім збожеволів», і додав, що розглядає нові санкції проти Москви.

Своєю чергою Кремль звинуватив президента США в «емоційному перевантаженні»

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