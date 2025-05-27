Брітні Спірс влаштувала п’яний дебош на борту літака та наїхала на стюардесу

Брітні Спірс / © instagram.com/britneyspears

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Американська співачка Брітні Спірс відзначилася п'яною витівкою. Артистка влаштувала п'яний дебош на борту чартерного літака.

Сталося це, коли виконавиця поверталася з відпочинку з мексиканського міста Кабо-Сан-Лукас до Лос-Анджелеса. Брітні Спірс під час польоту вживала алкоголь, а згодом і взагалі запалила сигарету, що категорично заборонено, пише People.

Бортпровідники миттєво відреагували, вказавши співачці на порушення правил перельоту. Артистка загасила сигарету, однак працівники повідомили про інцидент до відповідних органів. Тож коли Брітні Спірс прибула до аеропорту, з нею провели бесіду та зробили їй офіційне попередження.

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Брітні Спірс у літаку / © instagram.com/britneyspears

Сама артистка вже теж прокоментувала інцидент. Співачка у своєму Instagram зізналася, що тоді вперше в житті пила горілку. Під час польоту їй захотілося покурити. Приятель, який летів із нею, дав їй запалену сигарету, тож вона припустила, що в цьому літаку це можна було робити. Брітні Спірс перепросила за порушення правил.

Окрім того, вона наїхала на стюардесу. Виконавиця заявила, що та не сподобалася їй одразу, коли вона сіла до літака. Ба більше, артистка звинуватила її в порушенні особистих кордонів. Спірс стверджує, що стюардеса після приземлення літака не давала їй вийти, пристебнувши паском безпеки. Співачку це обурило.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс ділилася рідкісним фото з молодшим сином. Також артистка похизувалася його талантом.