Бритни Спирс устроила пьяный дебош на борту самолета и наехала на стюардессу

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Реклама

Американская певица Бритни Спирс отметила пьяной выходкой. Артистка устроила пьяный дебош на борту чартерного самолета.

Произошло это, когда исполнительница возвращалась с отдыха из мексиканского города Кабо-Сан-Лукас в Лос-Анджелес. Бритни Спирс во время полета употребляла алкоголь, а впоследствии и вообще зажгла сигарету, что категорически запрещено, пишет People.

Бортпроводники мгновенно среагировали, указав певице на нарушение правил перелета. Артистка потушила сигарету, однако работники сообщили об инциденте в соответствующие органы. Поэтому, когда Бритни Спирс прибыла в аэропорт, с ней провели беседу и сделали ей официальное предупреждение.

Реклама

Бритни Спирс в самолете / © instagram.com/britneyspears

Сама артистка уже тоже прокомментировала инцидент. Певица в своем Instagram призналась, что тогда впервые в жизни пила водку. Во время полета ей захотелось покурить. Приятель, который летел с ней, дал ей зажженную сигарету, поэтому она предположила, что в этом самолете это можно было делать. Бритни Спирс извинилась за нарушение правил.

Кроме того, она наехала на стюардессу. Исполнительница заявила, что не понравилась ей сразу, когда села в самолет. Более того, артистка обвинила ее в нарушении личных границ. Спирс утверждает, что стюардесса после приземления самолета не давала ей выйти, пристегнув ремнем безопасности. Певицу это возмутило.

Напомним, недавно Бритни Спирс делилась редким фото с младшим сыном. Также артистка похвасталась его талантом.