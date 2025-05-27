Потап рассекретил свое истинное происхождение после ДНК-теста: "Это четко видно"

Потап / © instagram.com/realpotap

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Украинский рэпер и продюсер Потап удивил откровенным признанием о своем происхождении. Артист прошел ДНК-исследование и узнал интересные подробности о собственной национальности.

Как признался Потап в интервью рижскому медиа rus tvnet, он давно слышал за рубежом предположения относительно своего внешнего вида. Люди часто спрашивали, не имеет ли он литовских или латвийских корней, ведь его рост и черты лица не совсем типичны для славян. Именно эти разговоры и подтолкнули артиста к тому, чтобы проверить свое происхождение с помощью генетического анализа. И в результате артист узнал, что почти наполовину его род происходит из Балтии.

"Я недавно сдал анализы, которые определяют состав национальности в крови. И во мне 40% крови Балтии. Мне всегда говорили: "Вы из Литвы, Латвии, откуда вы? Вы такой высокий". И лицо у меня не очень славянское. Ну, как сказать, учитывая с какими славянами сравнивать. Меня спрашивали, задавали этот вопрос часто, поэтому мне стало интересно", — рассказал звезда.

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Потап / © www.instagram.com/realpotap

Потап также отметил, что такой результат его не удивил, ведь исторические события в Восточной Европе способствовали смешению народов и культур. Более того, отныне он настроен учить языки региона, из которого происходит. В то же время продюсер отметил, что где бы он ни был, а "домом всегда будет оставаться Украина".

"У нас столько пересечений было. Начиная с Великого княжества Литовского, Киевской Руси, Речи Посполитой — вот эта вся группа народностей давным-давно уже пересеклась. И во мне это четко видно. Особенно по росту. И поэтому я здесь (в Риге — прим. ред.) чувствую себя как дома. Единственное, что я еще не уловил — язык. Я буду учиться с удовольствием", — добавил артист.

Напомним, недавно Потап показал свою маму и как они отдохнули за границей.