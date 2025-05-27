Переговоры в Стамбуле: Сибига рассказал подробности

Переговоры в Стамбуле. / © Associated Press

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Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с РФ с "четкой повесткой дня", которая включала прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Тем не менее, "дискурс и риторика россиян не изменились".

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью изданию Liberation.

"Я всегда придерживался принципа, что "дипломатия любит тишину", но я бы сказал, что дискурс и риторика россиян не изменились. Они дают уроки псевдоистории, потому что не имеют других аргументов. Это очень странно", — отмечает глава МИД.

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Кроме того, Украина также хотела обсудить обмен военнопленными, возвращение похищенных людей, договориться о встрече Владимира Зеленского с диктатором РФ Владимиром Путиным, а также о ее возможной повестке дня.

По его словам, украинская переговорная группа четко определила, что не согласится ни на какие компромиссы относительно территориальной целостности и суверенитета в рамках более широкого мирного процесса.

"Украина никогда не признает временно оккупированные территории российскими. Мы не примем никаких ограничений нашей обороноспособности или права вето со стороны третьих стран относительно нашего выбора альянсов", — подчеркнул Сибига.

Переговоры в Стамбуле

В турецком Стамбуле 16 мая состоялись первые после 2022 года прямые переговоры Украины и России. Последний раз представители Киева и Москвы встречались в Турции вскоре после начала большой войны.

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Украинский лидер Владимир Зеленский Зеленский также подчеркнул, что Россия отправила в Стамбул "почти тех же людей, что и в 2022 году". Это, считает глава государства, говорит о том, что Москва "не изменила своего основного подхода". Собственно, так и вышло в итоге.

По словам дипломатического источника Reuters, Россия выдвинула ряд "нереалистичных условий". Тем не менее, во время встречи делегации договорились про обмен пленными "1000 на 1000". Эту формулу якобы предложила Турция, когда дискуссия между украинцами и россиянами "зашла в тупик".

Обмены в три этапа произошли менее чем через две недели — 23, 24 и 25 мая. Спецпосланник американского президента в Украине Кит Келлог назвал обмен "самым положительным результатом" переговоров.

Дата публикации 21:17, 25.05.25 Количество просмотров 35 Ни одного офицера! Ни одного азовца! Но есть их палачи и предатели! Чем запомнился самый большой обмен?