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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори в Стамбулі: Сибіга розповів подробиці

У Стамбулі делегація України мала "чіткий порядок денний", наголошує очільник МЗС.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Переговори в Стамбулі.

Переговори в Стамбулі. / © Associated Press

Українська делегація прибула до Стамбула на переговори з РФ з "чітким порядком денним", який включав припинення вогню в повітрі, на суші й на морі. Втім, "дискурс і риторика росіян не змінилась".

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю виданню Liberation.

"Я завжди дотримувався принципу, що "дипломатія любить тишу", але я б сказав, що дискурс і риторика росіян не змінилися. Вони дають уроки псевдоісторії, бо не мають інших аргументів. Це дуже дивно", — наголошує очільник МЗС.

Окрім того, Україна також хотіла обговорити обмін військовополоненими, повернення викрадених осіб, домовитися про зустріч Володимира Зеленського з диктатором РФ Володимиром Путіним, а також про її можливий порядок денний.

За його словами, українська переговорна група чітко визначила, що не погодиться на жодні компроміси щодо територіальної цілісності та суверенітету у межах ширшого мирного процесу.

"Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими. Ми не приймемо жодних обмежень нашої обороноздатності чи права вето з боку третіх країн на наш вибір альянсів", — наголосив Сибіга.

Переговори в Стамбулі

В турецькому Стамбулі 16 травня відбулися перші від 2022 року прямі переговори України та Росії. Востаннє представники Києва й Москви зустрічалися в Туреччині невдовзі після початку великої війни.

Український лідер Володимир Зеленський Зеленський також наголосив, що Росія відправила до Стамбула "майже тих самих людей, що й 2022 року". Це, вважає глава держави, свідчить про те, що Москва "не змінила свого основного підходу". Власне, так і сталося у результаті.

За словами дипломатичного джерела Reuters, Росія висунула низку "нереалістичних умов". Втім, під час зустрічі делегації домовилися про обмін полоненими "1000 на 1000". Цю формулу нібито запропонувала Туреччина, коли дискусія між українцями і росіянами "зайшла в глухий кут".

Обміни у три етапи відбулися менш, ніж за два тижні, — 23, 24 і 25 травня. Спецпосланник американського президента в Україні Кіт Келлог назвав обмін "найпозитивнішим результатом" переговорів.

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