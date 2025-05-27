Кремль. / © Associated Press

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В Кремле забыли о своих страшных ударах по Украине и цинично заявляют, мол, страны Европы против мира. Якобы их поведение "не способствует урегулированию".

Об этом нагло заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Представитель Кремля перечислил действия Европы, которые, по его словам, не способствуют миру. Так, возмущение Москвы вызывают дискуссии по отправке военных в Украину. В очередной раз Песков вспомнил традиционный нарратив о "возможности прямого привлечения к конфликту".

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Заявил спикер Путина и якобы "опосредованное участие" Европы в войне.

Напомним, на фоне жестоких массированных ударов по Украине, нанесенных РФ в течение последних дней, у Путина заявляют о продолжении переговоров с Киевом. Спикер "фюрера" подчеркну, мол, пока нет понимания относительно их места, но нужно подготовиться ко второму раунду.

Между тем спикер МИД РФ Мария Захарова заявляет, мол, РФ готовит меморандум о войне в Украине. По ее словам, этот документ будет содержать важный термин - "собственные принципы урегулирования" конфликта.

Дата публикации 14:41, 26.05.25 Количество просмотров 22 "Путин сошел с ума"! Трамп заговорил об обстрелах! Европа же готова действовать