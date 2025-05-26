Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © МИД Украины

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Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил скептикам, которые считают, что Киев находится на грани полного краха и вскоре проиграет в войне

Об этом министр сказал в интервью для Libération.

Сибига опроверг мнение о том, что Украина сейчас проигрывает в войне.

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"В некоторых странах считают, что Украина находится на грани полного краха. Это неправда. Мы не проигрываем, Россия не побеждает. Сейчас Россия переживает огромные экономические потрясения. Один день войны стоит ей почти миллиард долларов. Санкции болезненны", - рассказал глава украинского МИД.

Он акцентировал, что за три года полномасштабной войны Россия не достигла ни одной стратегической цели на украинской территории.

Сибига отметил, что нужно осознать силу Украины.

"Экономика работает, государственный аппарат - тоже. Мы восстановили зерновые коридоры в Черном море и ограничили возможности российского флота. Мы действительно демонстрируем беспрецедентную отвагу, героизм и стойкость", - высказался министр иностранных дел.

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Перспективы поражения Украины и окончания войны

К слову, в апреле во время выступления в Сенате США главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи заявил, что сейчас трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет войну. Генерал сказал: "Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным".

По мнению главы МИД Польши Радослава Сикорского, исторические примеры таких конфликтов, как в Украине, показывают, что достичь мира удастся не скоро.

В то же время и канцлер Германия Фридрих Мерц выразил мнение, что быстрого окончания войны в Украине не будет.

В свою очередь Сибига утверждает, что Украина готова обсуждать любой формат, который может привести к окончанию войныуже в 2025 году.

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