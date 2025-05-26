- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 601
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве задержали женщину, которая «снимала» с розыска ТЦК за 4 тысячи долларов: фото
Полиция Киева задержала женщину, предлагавшую «снять» с розыска ТЦК и организовать бронирование за деньги.
В Киеве полиция задержала женщину, которая за 4 тысячи долларов обещала снять военнообязанного с розыска ТЦК.
Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала фото.
«Женщина уверяла, что оказывает влияние на работников одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и может помочь в исключении мужчины из перечня лиц, находящихся в розыске. Стоимость такой услуги она оценила в 4 тысячи долларов», — говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленница сообщила, что в будущем за дополнительные 6 500 долларов может организовать фиктивное трудоустройство на предприятии, которое имеет право бронировать своих работников от мобилизации.
Полицейские задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения ею 4 тысяч долларов за первую услугу.
Известно, что женщине 52 года, она проживает в Киевской области. Следователи Шевченковского управления полиции города Киева сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием).
За совершенное фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Кременчуге группа мужчин напала на военных ТЦК.