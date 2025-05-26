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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве задержали женщину, которая «снимала» с розыска ТЦК за 4 тысячи долларов: фото

Полиция Киева задержала женщину, предлагавшую «снять» с розыска ТЦК и организовать бронирование за деньги.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Киеве разоблачили женщину, обещавшую "решить вопрос" с ТЦК

В Киеве разоблачили женщину, обещавшую «решить вопрос» с ТЦК / © Полиция Киева

В Киеве полиция задержала женщину, которая за 4 тысячи долларов обещала снять военнообязанного с розыска ТЦК.

Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала фото.

«Женщина уверяла, что оказывает влияние на работников одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки и может помочь в исключении мужчины из перечня лиц, находящихся в розыске. Стоимость такой услуги она оценила в 4 тысячи долларов», — говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленница сообщила, что в будущем за дополнительные 6 500 долларов может организовать фиктивное трудоустройство на предприятии, которое имеет право бронировать своих работников от мобилизации.

Полицейские задержали женщину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения ею 4 тысяч долларов за первую услугу.

В Киеве разоблачили женщину, обещавшую «решить вопрос» с ТЦК / © Полиция Киева

В Киеве разоблачили женщину, обещавшую «решить вопрос» с ТЦК / © Полиция Киева

В Киеве разоблачили женщину, обещавшую «решить вопрос» с ТЦК / © Полиция Киева

В Киеве разоблачили женщину, обещавшую «решить вопрос» с ТЦК / © Полиция Киева

В Киеве разоблачили женщину, обещавшую «решить вопрос» с ТЦК / © Полиция Киева

В Киеве разоблачили женщину, обещавшую «решить вопрос» с ТЦК / © Полиция Киева

Известно, что женщине 52 года, она проживает в Киевской области. Следователи Шевченковского управления полиции города Киева сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление влиянием).

За совершенное фигурантке грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Кременчуге группа мужчин напала на военных ТЦК.

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