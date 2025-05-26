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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В МИД озвучили, когда Украина хочет закончить войну

МИД отмечает, что диалог с Россией возможен только при условии реальных шагов на пути к прекращению войны.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Глава МИД Украины Андрей Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Украинаготова обсуждать любой формат, который может привести к завершению войны уже в 2025 году.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью для Libération, отвечая на вопрос о возможных переговорах с Россией.

«Мы действительно хотим положить конец этой войне еще в этом году. Именно поэтому чрезвычайно важно продолжать давление на Россию — как со стороны европейских партнеров, так и со стороны Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Также в МИД подчеркнули, что Россия до сих пор использует «псевдоаргументы» вместо реальных предложений. В частности, утверждения российской пропаганды о «нелегитимности» президента Зеленского назвали абсурдными и бессодержательными.

«Мы открыты к обсуждениям — в любом формате. Но Кремль должен перестать прятаться за информационными манипуляциями», — отметил украинский дипломат.

В МИД сообщили, что во время следующей встречи с российской стороной, которая должна состояться на уровне делегаций, Украина представит свое видение прекращения огня и ожидает соответствующей реакции со стороны Москвы.

Отдельно в МИД упомянули законопроект американского сенатора Линдси Грэма по усилению санкций против России, который, по словам украинской стороны, может стать действенным инструментом дополнительного давления на Кремль.

«Мы хотим, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки. Такие встречи должны состояться как можно быстрее», — резюмировали в МИД Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, когдазакончится война в Украине

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