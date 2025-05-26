Макрон получил "пощечину" от жены: Елисейский дворец отреагировал

Макрон получил оплеуху от жены

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Эммануэль Макрон достал оплеуху от жены — французская пресса гудит о семейной разборке президентских супругов прямо на выходе из самолета.

Об этом говорится в ТСН.

Произошло это во время их визита во Вьетнам и скандальный момент попал на камеры, когда они должны были выходить из трапа. Дверь открылась — там стоял Эммануэль Макрон, а затем появилась рука в малиновом рукаве, которая сделала жест, похожий на удар по лицу. Примечательно, что глава Франции был смущен моментом, но быстро овладел собой камерами и начал улыбаться. За считанные минуты супруги начали спускаться по трапу.

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Бриджит, кстати, облаченная в малиновый жакет, отказалась брать своё мужа под руку. В Елисейском дворце сначала отмечали, что видео подделка. Но потом объяснили, что этот эпизод был вырван из контекста и что его неправильно интерпретировали.

В комментарии изданию Liberation Елисейский дворец отрицал любое применение насилия во французской президентской семье.

«Это был момент, когда президент и его супруга последний раз отдыхали перед началом поездки. Это был момент соучастия», — говорится в комментарии представителей Дворца.

Сам президент Франции возразил, что имеет конфликты с супругой. «Мы шутили. Я просто шутил с женой, как мы часто делаем, ни больше, ни меньше», — сказал он в кулуарах в Ханое, уточнив, что видео правдивое, но его неправильно истолковали.

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Дата публикации 13:07, 26.05.25 Количество просмотров 3320 Макрон получил "пощечину" от жены! Елисейский дворец срочно отреагировал

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