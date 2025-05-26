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Макрон получил "пощечину" от жены: Елисейский дворец отреагировал
После скандального видео с «пощечиной» Макрон отрицает, что имеет какие-либо конфликты со своей женой.
Эммануэль Макрон достал оплеуху от жены — французская пресса гудит о семейной разборке президентских супругов прямо на выходе из самолета.
Об этом говорится в ТСН.
Произошло это во время их визита во Вьетнам и скандальный момент попал на камеры, когда они должны были выходить из трапа. Дверь открылась — там стоял Эммануэль Макрон, а затем появилась рука в малиновом рукаве, которая сделала жест, похожий на удар по лицу. Примечательно, что глава Франции был смущен моментом, но быстро овладел собой камерами и начал улыбаться. За считанные минуты супруги начали спускаться по трапу.
Бриджит, кстати, облаченная в малиновый жакет, отказалась брать своё мужа под руку. В Елисейском дворце сначала отмечали, что видео подделка. Но потом объяснили, что этот эпизод был вырван из контекста и что его неправильно интерпретировали.
В комментарии изданию Liberation Елисейский дворец отрицал любое применение насилия во французской президентской семье.
«Это был момент, когда президент и его супруга последний раз отдыхали перед началом поездки. Это был момент соучастия», — говорится в комментарии представителей Дворца.
Сам президент Франции возразил, что имеет конфликты с супругой. «Мы шутили. Я просто шутил с женой, как мы часто делаем, ни больше, ни меньше», — сказал он в кулуарах в Ханое, уточнив, что видео правдивое, но его неправильно истолковали.
Ранее российские пропагандисты придумали, что Макрон употреблял наркотики во время визита в Киев.