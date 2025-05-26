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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Макрон отримав "ляпаса" від дружини: Єлисейський палац відреагував

Після скандального відео з «ляпасом» Макрон заперечує, що має будь-які конфлікти зі своєю дружиною.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Макрон отримав ляпаса від дружини

Макрон отримав ляпаса від дружини

Еммануель Макрон дістав ляпаса від дружини — французька преса гуде про сімейну розбірку президентського подружжя просто на виході з літака.

Про це йдеться в ТСН.

Сталося це під час їхнього візиту до В’єтнаму і скандальний момент потрапив на камери, коли вони мали виходити з трапа. Двері відчинилися — там стояв Еммануель Макрон, а потім з’явилася рука у малиновому рукаві, яка зробила жест, схожий на удар по обличчю. Примітно, що очільник Франції був збентежений моментом, але швидко опанував себе перед камерами і почав усміхатися. За лічені хвилини подружжя почал спускатися по трапу.

Бріджит, до речі, вбрана в малиновий жакет, відмовилася брати своо чоловіка під руку. У Єлисейському палаці спершу зазначали, що відео підробка. Але потім пояснили, що цей епізод був вирваний з контексту і що його неправильно інтерпретували.

У коментарі виданню Liberation Єлисейський палац заперечив будь-яке застосування насильство у французькій президентській родині. Там пояснили поведінку необхідністю президентської родини розслабитися перед робочою поїздкою.

«Це був момент, коли президент і його дружина востаннє відпочивали перед початком поїздки. Це був момент співучасті», — йдеться в коментарі представників Палацу.

Сам президент Франції заперечив, що має конфліки з дружиною. «Ми жартували. Я просто жартував з дружиною, як ми досить часто робимо, ні більше, ні менше», — сказав він у кулуарах у Ханої, уточнивши, що відео правдиве, але його неправильно витлумачили.

Раніше російські пропагандисти вигадали, що Макрон вживав наркотики під час візиту до Києва.

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