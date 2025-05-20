Зеленський провів розмову з Макроном: "Усе стає більш практичним"

Архівне фото зустрічі президента України Володимира Зеленського з французьким лідером Еммануелем Макроном / © Сайт президента України

Реклама

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 травня, провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном щодо підготовки практичних рішень «коаліції охочих».

Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

«Говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Дуже предметно. Продовжуємо підготовку рішень у межах коаліції охочих — усе стає більш практичним», — зазначив Зеленський.

Реклама

Він додав, що в ході розмови також обговорювали підтримку української армії, співробітництво в оборонній сфері, зокрема виробництво зброї в Україні.

«Детально обговорили відносини та координацію зі Сполученими Штатами. Маємо зберігати спільне бачення і готовність діяти разом», — наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський провів розмову зі Стармером та подякував за нові санкції проти Росії. Президент України та прем’єр Британії також обговорили подальші дипломатичні кроки на шляху до миру.