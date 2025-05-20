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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський провів розмову з Макроном: "Усе стає більш практичним"

Лідери України та франції обговорили співпрацю в оборонній сфері та плани «коаліції охочих».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон

Архівне фото зустрічі президента України Володимира Зеленського з французьким лідером Еммануелем Макроном / © Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 травня, провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном щодо підготовки практичних рішень «коаліції охочих».

Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

«Говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Дуже предметно. Продовжуємо підготовку рішень у межах коаліції охочих — усе стає більш практичним», — зазначив Зеленський.

Він додав, що в ході розмови також обговорювали підтримку української армії, співробітництво в оборонній сфері, зокрема виробництво зброї в Україні.

«Детально обговорили відносини та координацію зі Сполученими Штатами. Маємо зберігати спільне бачення і готовність діяти разом», — наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський провів розмову зі Стармером та подякував за нові санкції проти Росії. Президент України та прем’єр Британії також обговорили подальші дипломатичні кроки на шляху до миру.

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