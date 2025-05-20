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Зеленський провів розмову з Макроном: "Усе стає більш практичним"
Лідери України та франції обговорили співпрацю в оборонній сфері та плани «коаліції охочих».
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 20 травня, провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном щодо підготовки практичних рішень «коаліції охочих».
Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.
«Говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Дуже предметно. Продовжуємо підготовку рішень у межах коаліції охочих — усе стає більш практичним», — зазначив Зеленський.
Він додав, що в ході розмови також обговорювали підтримку української армії, співробітництво в оборонній сфері, зокрема виробництво зброї в Україні.
«Детально обговорили відносини та координацію зі Сполученими Штатами. Маємо зберігати спільне бачення і готовність діяти разом», — наголосив президент.
Нагадаємо, Зеленський провів розмову зі Стармером та подякував за нові санкції проти Росії. Президент України та прем’єр Британії також обговорили подальші дипломатичні кроки на шляху до миру.