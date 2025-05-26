Ракета Taurus / © Associated Press

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Наразі є висока ймовірність, що Україна отримає німецькі далекобійні ракети Taurus.

Про це повідомило видання Clash Report.

«Україна наразі з високою ймовірністю отримає німецькі ракети Taurus», — вказано в заяві.

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Зазначається, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійного озброєння.

Згідно з повідомленням, очікується, що Німеччина передасть Україні від 100 до 150 крилатих ракет Taurus — аналогів британсько-французьких ракет Storm Shadow/SCALP-EG.

Нагадаємо, Україна давно просить Німеччину про постачання далекобійних ракет класу «повітря — повітря» Taurus, однак попередній канцлер ФРН Фрідріх Мерц виступав категорично проти цього протягом усієї своєї каденції. Аргументував це тим, що не можна, аби війна в Україні ескалувала надалі, а Берлін став стороною конфлікту.

Своєю чергою Мерц протягом усієї передвиборчої кампанії виступав за передавання Taurus Україні та наполягав, аби Шольц пішов на такий крок. Вже здобувши посаду канцлера, 8 травня, Мерц заявив, що Україна може покладатися на німецький уряд, коли його запитали про постачання Києву ракет Taurus.

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Водночас усередині травня, коментуючи питання постачання цих ракет до України, Мерц сказав, що Берлін більше не хоче публічно обговорювати питання озброєння.

А 26 травня канцлер Німеччини оголосив, що його країна, США, Велика Британія і Франція зняли обмеження для України на далекобійні удари західною зброєю по Росії.