США більше не готові допомагати Україні системами Patriot — WP

Patriot. / © соцмережі

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Зростає стурбованість української влади через брак сучасних засобів ППО, особливо систем Patriot, необхідних для перехоплення балістичних ракет. За словами шести західних і українських чиновників, Вашингтон більше не прагне надсилати ці комплекси як допомогу, а лише обговорює можливість їхнього продажу.

Про це пише The Washington Post.

У ЗСУ підтверджують, що під час масованої атаки 25–26 травня дев’ять балістичних ракет пройшли безперешкодно. Це сталося навіть попри розміщення Patriot біля Києва. Удар завдав нових втрат критичній інфраструктурі України, яка вже постраждала у 2023–2024 роках.

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Американська адміністрація заохочує союзників по НАТО передати Україні власні Patriot, але жодна з країн не хоче розлучатися з ними. Українські чиновники натомість зазначають: адміністрація Трампа готова продавати ракети, але не надавати їх безкоштовно.

“Вони думають, як ділові люди. Якщо я вам щось даю — ви маєте дати щось натомість”, — сказав один з українських посадовців.

На цьому тлі Німеччина погодилась передати ракети Patriot і чотири комплекси IRIS-T — ефективні проти крилатих, але не балістичних ракет. У самих США компанія Raytheon досі лише розширює виробництво — тому уряд зберігає обмежену кількість комплексів на випадок потенційних загроз, зокрема з боку Ірану.

Тим часом Росія збільшує обсяги атак. Лише протягом вихідних вона випустила 900 дронів і 65 крилатих ракет, а також використала північнокорейські ракети KN-23 у 6 з 9 балістичних атак. За оцінками української розвідки, таких ракет із Північної Кореї Росія отримала щонайменше 250.

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Раніше повідомлялось, що у ЗСУ закінчилися ракети для зенітних ракетних комплексів SAMP/T. Україна також за півтора року не отримала жодної ракети для ЗРК Crotale. Українська ППО не справляється з посиленням російських ударів.