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Украина с высокой вероятностью получит ракеты Taurus — СМИ
Фридрих Мерц отметил необходимость поставки Украине дальнобойного вооружения, что усиливает шансы на получение ракет Taurus.
Сейчас есть высокая вероятность, что Украина получит немецкие дальнобойные ракеты Taurus.
Об этом сообщило издание Clash Report.
«Украина сейчас с высокой вероятностью получит немецкие ракеты Taurus», — указано в заявлении.
Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц также отметил необходимость поставок Украине дальнобойного вооружения.
Согласно сообщению, ожидается, что Германия передаст Украине от 100 до 150 крылатых ракет Taurus — аналогов британско-французских ракет Storm Shadow/SCALP-EG.
Напомним, Украина давно просит Германию о поставках дальнобойных ракет класса «воздух — воздух» Taurus, однако предыдущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступал категорически против этого на протяжении всей своей каденции. Аргументировал это тем, что нельзя, чтобы война в Украине эскалировала дальше, а Берлин стал стороной конфликта.
В свою очередь Мерц на протяжении всей предвыборной кампании выступал за передачу Taurus Украине и настаивал, чтобы Шольц пошел на такой шаг. Уже получив должность канцлера, 8 мая, Мерц заявил, что Украина может полагаться на немецкое правительство, когда его спросили о поставках Киеву ракет Taurus.
В то же время в середине мая, комментируя вопрос поставки этих ракет в Украину, Мерц сказал, что Берлин больше не хочет публично обсуждать вопрос вооружения.
А 26 мая канцлер Германии объявил, что его страна, США, Великобритания и Франция сняли ограничения для Украины на дальнобойные удары западным оружием по России.