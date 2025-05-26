Ракета Taurus / © Associated Press

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Сейчас есть высокая вероятность, что Украина получит немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом сообщило издание Clash Report.

«Украина сейчас с высокой вероятностью получит немецкие ракеты Taurus», — указано в заявлении.

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Отмечается, что канцлер Германии Фридрих Мерц также отметил необходимость поставок Украине дальнобойного вооружения.

Согласно сообщению, ожидается, что Германия передаст Украине от 100 до 150 крылатых ракет Taurus — аналогов британско-французских ракет Storm Shadow/SCALP-EG.

Напомним, Украина давно просит Германию о поставках дальнобойных ракет класса «воздух — воздух» Taurus, однако предыдущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступал категорически против этого на протяжении всей своей каденции. Аргументировал это тем, что нельзя, чтобы война в Украине эскалировала дальше, а Берлин стал стороной конфликта.

В свою очередь Мерц на протяжении всей предвыборной кампании выступал за передачу Taurus Украине и настаивал, чтобы Шольц пошел на такой шаг. Уже получив должность канцлера, 8 мая, Мерц заявил, что Украина может полагаться на немецкое правительство, когда его спросили о поставках Киеву ракет Taurus.

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В то же время в середине мая, комментируя вопрос поставки этих ракет в Украину, Мерц сказал, что Берлин больше не хочет публично обсуждать вопрос вооружения.

А 26 мая канцлер Германии объявил, что его страна, США, Великобритания и Франция сняли ограничения для Украины на дальнобойные удары западным оружием по России.