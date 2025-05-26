У МЗС озвучили, коли Україна хоче закінчити війну

Голова МЗС України Андрій Сибіга / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

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Україна готова обговорювати будь-який формат, який може привести до завершення війни вже у 2025 році.

Про це заявив голова МЗС України Андрій Сибіга в інтерв’ю для Libération, відповідаючи на питання щодо можливих переговорів із Росією.

«Ми справді хочемо покласти край цій війні ще цього року. Саме тому надзвичайно важливо продовжувати тиск на Росію — як з боку європейських партнерів, так і з боку Сполучених Штатів», — наголосив він.

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Також у МЗС підкреслили, що Росія досі використовує «псевдоаргументи» замість реальних пропозицій. Зокрема, твердження російської пропаганди про «нелегітимність» президента Зеленського назвали абсурдними та беззмістовними.

«Ми відкриті до обговорень — у будь-якому форматі. Але Кремль має перестати ховатися за інформаційними маніпуляціями», — зазначив український дипломат.

У МЗС повідомили, що під час наступної зустрічі з російською стороною, яка має відбутися на рівні делегацій, Україна представить своє бачення припинення вогню та очікує відповідної реакції з боку Москви.

Окремо в МЗС згадали законопроєкт американського сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії, який, за словами української сторони, може стати дієвим інструментом додаткового тиску на Кремль.

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«Ми хочемо, щоб процес зрушив із мертвої точки. Такі зустрічі мають відбутися якнайшвидше», — резюмували в МЗС України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли закінчиться війна в Україні.