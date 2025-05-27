Мощный взрыв произошел на химическом заводе в Китае (видео)

Взрыв на химическом заводе в Китае

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В восточной провинции Китая Шаньдун 27 мая произошел большой взрыв на химическом заводе Shandong Youdao Chemical. Информации о жертвах пока нет.

Об этом сообщает Reuters.

После взрыва, который произошел незадолго до полудня в цехе компании Shandong Youdao Chemical, экстренные службы немедленно начали спасательные работы.

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На неподтвержденных видео из соцсетей видно, как после взрыва на заводе некоторые люди бежали, тогда как другие припадали к земле, а серый дым окутал небо. Другие сообщения демонстрируют разбитые стекла в соседних селах, чьи жители рассказывали, что чувствовали вибрации от взрыва.

Дата публикации 12:59, 27.05.25 Количество просмотров 84 Взрыв на химзаводе в Китае сняли на видео

Отмечается, что компания Youdao была основана в августе 2019 года в химическом парке Gaomi Renhe в провинциальном городе Вейфан. Она занимает площадь более 47 га и насчитывает более 300 сотрудников.

Компания разрабатывает, производит и продает технологии для пестицидов, фармацевтических препаратов и связанных с ними тонких химических промежуточных продуктов.

Напомним, взрыв на химзаводе в Китае происходит далеко не впервые. Так, среди взрывов на химических заводах в КНР за последние годы — один в северо-западном регионе Нинся в 2024 году и другой в юго-восточной провинции Цзянси в 2023 году.

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Кроме того, в 2015 году в китайском портовом городе Тяньцзинь произошли два мощных взрыва на складах, содержащих опасные и легковоспламеняющиеся химические вещества. Тогда погибли более 170 человек и еще 700 получили ранения.