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Мощный взрыв произошел на химическом заводе в Китае (видео)
Взрыв прогремел на заводе Shandong Youdao Chemical, после которого очевидцы публикуют видео с места происшествия.
В восточной провинции Китая Шаньдун 27 мая произошел большой взрыв на химическом заводе Shandong Youdao Chemical. Информации о жертвах пока нет.
Об этом сообщает Reuters.
После взрыва, который произошел незадолго до полудня в цехе компании Shandong Youdao Chemical, экстренные службы немедленно начали спасательные работы.
На неподтвержденных видео из соцсетей видно, как после взрыва на заводе некоторые люди бежали, тогда как другие припадали к земле, а серый дым окутал небо. Другие сообщения демонстрируют разбитые стекла в соседних селах, чьи жители рассказывали, что чувствовали вибрации от взрыва.
Отмечается, что компания Youdao была основана в августе 2019 года в химическом парке Gaomi Renhe в провинциальном городе Вейфан. Она занимает площадь более 47 га и насчитывает более 300 сотрудников.
Компания разрабатывает, производит и продает технологии для пестицидов, фармацевтических препаратов и связанных с ними тонких химических промежуточных продуктов.
Напомним, взрыв на химзаводе в Китае происходит далеко не впервые. Так, среди взрывов на химических заводах в КНР за последние годы — один в северо-западном регионе Нинся в 2024 году и другой в юго-восточной провинции Цзянси в 2023 году.
Кроме того, в 2015 году в китайском портовом городе Тяньцзинь произошли два мощных взрыва на складах, содержащих опасные и легковоспламеняющиеся химические вещества. Тогда погибли более 170 человек и еще 700 получили ранения.