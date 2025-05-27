Потужний вибух стався на хімічному заводі у Китаї (відео)

вибух на хімічному заводі в Китаї / © Соцмережа X

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У східній провінції Китаю Шаньдун 27 травня стався великий вибух на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical. Інформації про жертв наразі немає.

Про це повідомляє Reuters.

Після вибуху, який стався незадовго до полудня у цеху компанії Shandong Youdao Chemical, екстрені служби негайно розпочали рятувальні роботи.

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На непідтверджених відео з соцмереж видно, як після вибуху на заводі деякі люди тікали, тоді як інші припадали до землі, а сірий дим огорнув небо. Інші дописи демонструють розбите скло в сусідніх селах, чиї жителі розповідали, що відчували вібрації від вибуху.

Дата публікації 12:59, 27.05.25 Кількість переглядів 11 Вибух на хімзаводі в Китаї зняли на відео

Зазначається, що компанія Youdao була заснована в серпні 2019 року в хімічному парку Gaomi Renhe упровінційному місті Вейфан. Вона займає площу понад 47 га і налічує понад 300 співробітників.

Компанія розробляє, виробляє та продає технології для пестицидів, фармацевтичних препаратів та пов’язаних з ними тонких хімічних проміжних продуктів.

Нагадаємо, вибух на хімзаводі в Китаї стається далеко не вперше. Так, серед вибухів на хімічних заводах у КНР за останні роки — один у північно-західному регіоні Нінся 2024 року та інший у південно-східній провінції Цзянсі 2023 року. Окрім того, 2015 року у китайському портовому місті Тяньцзінь сталися два потужні вибухи на складах, що містили небезпечні та легкозаймисті хімічні речовини. Тоді загинули понад 170 людей та ще 700 отримали поранення.

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