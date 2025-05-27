У Росії дрони атакували Муромський приладобудівний завод (відео)

Атака дронами по Росії / © ТСН.ua

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У Росії невідомі безпілотники 27 травня атакували Муромський приладобудівний завод у Володимирській області.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Жителі Володимирської області зняли на відео польоти дронів та звуки гучних вибухів. За заявами пабліків, удари безпілотників були спрямовані на Муромський приладобудівний завод.

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Зауважимо, це підприємство виготовляє продукцію для війни проти України. Йдеться про засоби запалювання боєприпасів, комплектувальні, вироби для військово-морського флоту та військової авіації Росії.

Дата публікації 08:42, 27.05.25 Кількість переглядів 17 У Росії дрони атакували Муромський приладобудівний завод

Водночас російське Міністерство оборони стверджує про збиття 99 начебто українських безпілотників над територією країни:

56 — над територією Бєлгородської області,

25 — над територією Воронезької області,

7 — над територією Володимирської області,

5 — над територіями Калузької області,

4 — над територією Тульської області,

1 — над територією Ростовської області,

1 — над територією Липецької області.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня у Липецькій області РФ дрони атакували завод «Енергія». Він виготовляєакумулятори та батареї, зокрема для безпілотників. На місці спалахнула велика пожежа.

А в ніч проти 26 травня у Росії дрони атакували хімічний завод в Івановській області та Єлабугу в Татарстані, де ворог виробляє дрони «Шахед».

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