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Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО — NYT
Публічно Марк Рютте привітав запрошення українського президента, яке підтвердив міністр оборони Нідерландів, але насправді генсек Альянсу «не в захваті через ймовірність скандалу».
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловлює побоювання щодо участі Володимира Зеленського у саміті в Гаазі через присутність там Дональда Трампа.
Про це пише видання The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та чиновників.
Публічно Рютте привітав запрошення українського президента, яке підтвердив міністр оборони Нідерландів, але насправді генсек Альянсу «не в захваті через ймовірність скандалу».
Експрем’єр вважає, що «зневажливе ставлення Трампа до Зеленського» з одного боку, а також завуальована критика господаря Білого дому з боку Президента України з іншого можуть спровокувати конфлікт.
Через це роль Зеленського у саміті наразі залишається невизначеною: Рютте та союзники намагаються зрозуміти, до якої частини програми заходу долучити українського лідера з мінімальним ризиком протистояння із Трампом.
У ЗМІ з’являлися чутки, що Вашингтон нібито узагалі не хоче бачити Зеленського на саміті в Гаазі, проте пізнішу у держдепі їх спростували.