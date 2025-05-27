Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловлює побоювання щодо участі Володимира Зеленського у саміті в Гаазі через присутність там Дональда Трампа.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та чиновників.

Публічно Рютте привітав запрошення українського президента, яке підтвердив міністр оборони Нідерландів, але насправді генсек Альянсу «не в захваті через ймовірність скандалу».

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Експрем’єр вважає, що «зневажливе ставлення Трампа до Зеленського» з одного боку, а також завуальована критика господаря Білого дому з боку Президента України з іншого можуть спровокувати конфлікт.

Через це роль Зеленського у саміті наразі залишається невизначеною: Рютте та союзники намагаються зрозуміти, до якої частини програми заходу долучити українського лідера з мінімальним ризиком протистояння із Трампом.

У ЗМІ з’являлися чутки, що Вашингтон нібито узагалі не хоче бачити Зеленського на саміті в Гаазі, проте пізнішу у держдепі їх спростували.