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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1144
Час на прочитання
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Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО — NYT

Публічно Марк Рютте привітав запрошення українського президента, яке підтвердив міністр оборони Нідерландів, але насправді генсек Альянсу «не в захваті через ймовірність скандалу».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловлює побоювання щодо участі Володимира Зеленського у саміті в Гаазі через присутність там Дональда Трампа.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та чиновників.

Публічно Рютте привітав запрошення українського президента, яке підтвердив міністр оборони Нідерландів, але насправді генсек Альянсу «не в захваті через ймовірність скандалу».

Експрем’єр вважає, що «зневажливе ставлення Трампа до Зеленського» з одного боку, а також завуальована критика господаря Білого дому з боку Президента України з іншого можуть спровокувати конфлікт.

Через це роль Зеленського у саміті наразі залишається невизначеною: Рютте та союзники намагаються зрозуміти, до якої частини програми заходу долучити українського лідера з мінімальним ризиком протистояння із Трампом.

У ЗМІ з’являлися чутки, що Вашингтон нібито узагалі не хоче бачити Зеленського на саміті в Гаазі, проте пізнішу у держдепі їх спростували.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1144
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