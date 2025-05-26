Росія втратила низку комплексів С300 та С400

Реклама

У росіян — проблеми з виробництвом ракет до комплексів ППО С400. Через санкції Росія здатна виробляти від 50 до 200 ракет до цих систем на рік.

Про це сказав лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Окрім дефіциту ракет до комплексів ППО С400, Росія втратила низку комплексів С300 та С400, через що переміщує з Далекого Сходу комплекси в свою європейську частину.

Реклама

«Запаси ракет до ППО у росіян є, на 2024 рік було понад 10 тисяч ракет тільки до С400. Але внаслідок санкцій виробництво ускладнилось, а розрядка ППО відбувається постійно через атаки невідомих дронів, а також фронт», — пояснив Коваленко.

За його словами, з огляду на весь ВПК, виробництво ракет до різних типів ППО оцінюється до 2000 шт. на рік.

«Це не означає, що ворог не шукає можливостей обходити санкції. Але свідчить, що систему ППО рф можна розрядити. путін вже не може забезпечувати безпеку, яку обіцяв росіянам, і орієнтується переважно на захист Москви», — пояснив він.

Раніше називалася причина, чому Росія виготовляє сотні крилатих ракет, але запускає лише десятки.

Реклама

Читайте також