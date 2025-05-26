В РФ образовался дефицит оружия — в ЦПД составили его список

Россия потеряла ряд комплексов С300 и С400

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У россиян проблемы с производством ракет к комплексам ПВО С400. Из-за санкций Россия способна производить от 50 до 200 ракет к этим системам в год.

Об этом сказал лейтенант, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Кроме дефицита ракет к комплексам ПВО С400 Россия потеряла ряд комплексов С300 и С400, из-за чего перемещает с Дальнего Востока комплексы в свою европейскую часть.

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«Запасы ракет к ПВО у россиян есть, на 2024 было более 10 тысяч ракет только до С400. Но в результате санкций производство усложнилось, а разрядка ПВО происходит постоянно из-за атак неизвестных дронов, а также фронта», — пояснил Коваленко.

По его словам, учитывая весь ВПК, производство ракет к разным типам ПВО оценивается в 2000 шт. в год.

«Это не значит, что враг не ищет возможности обходить санкции. Но свидетельствует, что систему ПВО России можно разрядить. Путин уже не может обеспечивать безопасность, которую обещал россиянам, и ориентируется преимущественно на защиту Москвы», — пояснил он.

Раньше называлась причина, почему Россия производит сотни крылатых ракет, но запускает только десятки.

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