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В России дроны атаковали Муромский приборостроительный завод (видео)
Под ударом дронов оказался Муромский приборостроительный завод, специализирующийся на производстве компонентов для боеприпасов и военной техники.
В России неизвестные беспилотники 27 мая атаковали Муромский приборостроительный завод во Владимирской области.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Жители Владимирской области сняли на видео полеты дронов и звуки громких взрывов. По заявлениям пабликов, удары беспилотников были направлены на Муромский приборостроительный завод.
Заметим, это предприятие производит продукцию для войны против Украины. Речь идет о средствах зажигания боеприпасов, комплектующих, изделиях для военно-морского флота и военной авиации России.
В то же время российское Министерство обороны утверждает о сбитии 99 якобы украинских беспилотников над территорией страны:
56 — над территорией Белгородской области,
25 — над территорией Воронежской области,
7 — над территорией Владимирской области,
5 — над территориями Калужской области,
4 — над территорией Тульской области,
1 — над территорией Ростовской области,
1 — над территорией Липецкой области.
Напомним, в ночь на 24 мая в Липецкой области РФ дроны атаковали завод «Энергия». Он производит аккумуляторы и батареи, в частности для беспилотников. На месте вспыхнул большой пожар.
А в ночь на 26 мая в России дроны атаковали химический завод в Ивановской области и Елабугу в Татарстане, где враг производит дроны «Шахед».