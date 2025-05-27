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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России дроны атаковали Муромский приборостроительный завод (видео)

Под ударом дронов оказался Муромский приборостроительный завод, специализирующийся на производстве компонентов для боеприпасов и военной техники.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака дронами по России

Атака дронами по России / © ТСН.ua

В России неизвестные беспилотники 27 мая атаковали Муромский приборостроительный завод во Владимирской области.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Жители Владимирской области сняли на видео полеты дронов и звуки громких взрывов. По заявлениям пабликов, удары беспилотников были направлены на Муромский приборостроительный завод.

Заметим, это предприятие производит продукцию для войны против Украины. Речь идет о средствах зажигания боеприпасов, комплектующих, изделиях для военно-морского флота и военной авиации России.

В то же время российское Министерство обороны утверждает о сбитии 99 якобы украинских беспилотников над территорией страны:

  • 56 — над территорией Белгородской области,

  • 25 — над территорией Воронежской области,

  • 7 — над территорией Владимирской области,

  • 5 — над территориями Калужской области,

  • 4 — над территорией Тульской области,

  • 1 — над территорией Ростовской области,

  • 1 — над территорией Липецкой области.

Напомним, в ночь на 24 мая в Липецкой области РФ дроны атаковали завод «Энергия». Он производит аккумуляторы и батареи, в частности для беспилотников. На месте вспыхнул большой пожар.

А в ночь на 26 мая в России дроны атаковали химический завод в Ивановской области и Елабугу в Татарстане, где враг производит дроны «Шахед».

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