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В Липецкой области РФ дроны снова атаковали завод, важный для производства БпЛА
В ночь на 24 мая в городе Ельц были слышны звуки взрывов — местные говорят, что это была атака дронов.
В российском Ельце Липецкой области дроны снова атакуют завод «Энергия».
Об этом сообщает SHOT.
В российских пабликах пишут, что ВСУ вторую ночь подряд пытаются массово атаковать беспилотниками город Елец.
Несколько дронов якобы уже сбиты над промзоной города.
Также жители Ельца сообщают, что вновь атакованный завод «Энергия» — производитель аккумуляторов и батарей и поставщик МО РФ.
Напомним, в Липецкой области РФ в городе Ельце беспилотники 23 мая атаковали завод «Энергия», производитель аккумуляторов и батарей, в том числе для дронов. На территории предприятия возник сильный пожар. Есть раненые работники.
В ночь на 22 мая россияне пожаловались на летевшие на Москву дроны. В Подмосковье слышали взрывы и были введены ограничения в работе трех аэропортов.
Ночные взрывы прогремели и над Тулой в России. Они также были связаны с избиением беспилотников. Во многих домах дрогнули окна, а местные жители проснулись от звуков работы ПВО.