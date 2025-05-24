В Липецкой области РФ дроны снова атаковали завод, важный для производства БпЛА

В РФ беспокойно / © Associated Press

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В российском Ельце Липецкой области дроны снова атакуют завод «Энергия».

Об этом сообщает SHOT.

В российских пабликах пишут, что ВСУ вторую ночь подряд пытаются массово атаковать беспилотниками город Елец.

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Несколько дронов якобы уже сбиты над промзоной города.

Также жители Ельца сообщают, что вновь атакованный завод «Энергия» — производитель аккумуляторов и батарей и поставщик МО РФ.

Напомним, в Липецкой области РФ в городе Ельце беспилотники 23 мая атаковали завод «Энергия», производитель аккумуляторов и батарей, в том числе для дронов. На территории предприятия возник сильный пожар. Есть раненые работники.

В ночь на 22 мая россияне пожаловались на летевшие на Москву дроны. В Подмосковье слышали взрывы и были введены ограничения в работе трех аэропортов.

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Ночные взрывы прогремели и над Тулой в России. Они также были связаны с избиением беспилотников. Во многих домах дрогнули окна, а местные жители проснулись от звуков работы ПВО.