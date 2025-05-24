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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 24 мая: чего ожидать от солнечной активности

Сегодня геомагнитная активность не высока, но метеозависимые люди все же могут испытывать ухудшение самочувствия.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря. / © Associated Press

В Украине в субботу, 24 мая, зафиксирован средний уровень солнечной активности. К-индекс магнитной бури – 3.67 – желтый.

Об этом сообщает meteoagent , мониторящий колебания магнитного поля Земли.

Заметим, что с 14 до 21 мая сильно штормило из-за высокой активности Солнца. Впрочем, в течение последних двух дней магнитные бури были слабы - зеленого уровня.

График магнитных бурь от meteoagent

График магнитных бурь от meteoagent

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

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Дата публикации
Количество просмотров
243
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