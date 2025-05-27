Від Мері Поппінс до Лари Крофт: еволюція образу Ірини Верещук

Ірина Верещук / © ТСН

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Ірина Верещук в політиці досить давно. Від 2010-го вона була заступницею голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики, того ж року була обрана міським головою Рави-Руської, 2019-го стала депутаткою Верховної Ради IX скликання.

Але широку впізнаваність здобула політикиня лише 2020-го і не завдяки своїй політичній діяльності. Увірватися до топу популярних політиків Ірині Верещук вдалося лише того ж року. Можна сказати, вона спустилася до цього топа на страхувальник тросах із зеленою парасолькою в руках.

Відважна кандидатка в мери Києва, бачила себе в образі Мері Поппінс, для чого скосплеїла відомий образ майже до деталей і, ризикуючи життям, злетіла у небо заради створення ефектних кадрів для передвиборчої агітації.

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Ірина Верещук

Але в процесі роботи над образом щось пішло не так, і фото вдягнутої в яскраво-жовтий дощовик, сірі штани й кросівки з зеленою парасолькою в руках Ірини Верещук в сірому небі Києва завірусилися в Інтернеті. З фото і відео була створена рекордна кількість мемів і, на жаль, рекламна кампанія в стилі Мері Поппінс так ніколи й не побачила світ.

Стефані Джонс, яка грає Мері Поппінс, під час фотосесії на Калтон-Гілл в Единбурзі / © Getty Images

Після цього ми якийсь час не бачили від іміджмейкерів політикині такого сміливого креативу, а сама вона демонструвала достатньо стримані сукні й жакети.

Ірина Верещук

Ірина Верещук / © Право на владу

Ірина Верещук / © Право на владу

Після початку широкомасштабного вторгнення Ірина Верещук, як і більшість керівництва країни, вдягалася в мілітарі, чорні светри та іноді футболки з патріотичним принтом.

Ірина Верещук

Ірина Верещук / © Офіс президента України

Ірина Верещук / © Офіс президента України

Але згодом тяжіння до ефектних виходів та косплею знакових образів таки взяло своє. Нещодавно політикиня знову продемонструвала нам лук, який не міг не стати черговим мемом. Ірина Верещук після того, як анонсувала законопроєкт про підготовку цивільного населення до воєнного спротиву, пройшла повний одноденний курс в одному з Центрів підготовки на Київщині й потішила шанувальників сміливого політичного піару світлинами в образі в стилі Лари Крофт.

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© Ірина Верещук

© Ірина Верещук

© Ірина Верещук

Анжеліна Джолі в образі Лари Крофт / © Getty Images