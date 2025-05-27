От Мэри Поппинс до Лары Крофт: эволюция образа Ирины Верещук

Ирина Верещук / © ТСН

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Ирина Верещук в политике достаточно давно. С 2010 года она была заместителем председателя Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике, в том же году была избрана городским председателем Равы-Русской, в 2019 году стала депутатом Верховной Рады IX созыва.

Но широкую узнаваемость политик получила только в 2020 году — и не благодаря своей политической деятельности. Ворваться в топ популярных политиков Ирине Верещук удалось только в 2020-м году. Можно сказать, она спустилась в этот топ на страховочных тросах с зеленым зонтиком в руках.

Отважная кандидатка в мэры Киева видела себя в образе Мэри Поппинс, для чего скосплеила известный образ почти до деталей и, рискуя жизнью, взмыла в небо ради создания эффектных кадров для предвыборной агитации.

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Ирина Верещук

Но в процессе работы над образом что-то пошло не так, и фото одетой в ярко-желтый дождевик, серые брюки и кроссовки с зеленым зонтиком в руках Ирины Верещук в сером небе Киева закружились в интернете. Из фото и видео было создано рекордное количество мемов, и, к сожалению, рекламная компания в стиле Мэри Поппинс так никогда и не увидела свет.

Стефани Джонс, играющая Мэри Поппинс, во время фотосессии на Калтон-Хилл в Эдинбурге / © Getty Images

После этого мы какое-то время не видели от имиджмейкеров политика такого смелого креатива, а сама она демонстрировала достаточно сдержанные платья и жакеты.

Ирина Верещук

Ирина Верещук / © Право на владу

Ирина Верещук / © Право на владу

После начала широкомасштабного вторжения Ирина Верещук, как и большинство руководства страны, оделась в милитари, черные свитеры и иногда футболки с патриотическим принтом.

Ирина Верещук

Ирина Верещук / © Офис президента Украины

Ирина Верещук / © Офис президента Украины

Но впоследствии тяготение к эффектным выходам и косплей знаковых образов взяло свое. Недавно политик вновь продемонстрировала нам лук, который не мог не стать очередным мемом. Ирина Верещук, после того как анонсировала законопроект о подготовке гражданского населения к военному сопротивлению, прошла полный однодневный курс в одном из Центров подготовки на Киевщине и порадовала поклонников смелого политического пиара фотографиями в образе в стиле Лары Крофт.

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© Ирина Верещук

© Ирина Верещук

© Ирина Верещук

Анжелина Джоли в образе Лары Крофт / © Getty Images