Окупанти намагаються продавити фронт під Покровськом та стягують резерви: деталі

Українські військові / © 47 Бригада "Маґура"

Реклама

Армія РФ активно підтягує резерви до Покровська, намагаючись просунутися вперед, незважаючи на значні втрати.

Про це повідомив пресофіцер 14-ї бригади НГУ «Червона калина» Максим Бакулін в етері КИЇВ24.

«Армія РФ зараз стягнула дуже великі резерви сюди, під Покровськ, для того, щоб намагатись продавати лінію фронту, виправдати ті втрати, які вона вже понесла, і, відповідно, вони працюють зараз на виснаження. Тобто, цілодобові штурми малими піхотними групами, подекуди за підтримки важкої техніки, двоколісного транспорту і артилерії», — зазначив військовий.

Реклама

Крім того, вони обстрілюють прифронтові міста КАБами, та намагається знищити українські позиції.

«І також в них є дрони, які постійно знаходяться в повітрі, які спостерігають і які патрулюють найважливіші наші логістичні дороги, чим хочуть перекрити можливість підвозу боєприпасів, заміни нашого особового складу», — зазначив Бакулін.

Українські захисники у відповідь активно використовують артилерію та власні безпілотники, завдаючи ворогу значних втрат. Однак росіяни, незважаючи на втрати, продовжують кидати в бій нові сили, намагаючись виснажити оборону.

«І фактично зараз ми займаємося тим, що намагаємося їх посунути, відповідно також нашою артилерією, зупиняти штурми дронами і тим самим наносячи великі втрати ворогу, від чого він лютує і намагається робити ще більше і більше штурмів», — додав військовий.

Реклама

Нагадаємо, безпілотник «Птахів Мадяра» вразив танк РФ у глибокому тилу.