Військовий аналітик заявив про проблеми РФ на прикордонні: деталі

Бєлгород.

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Агресорка Росія має проблеми із захистом прикордоння Брянської та Бєлгородської областей.

Про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі FREEДОМ.

З його слів, йдеться про розширення зони присутності Сил оборони України не тільки на території Курщини Бєлгородщини, а й Брянської області.

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“Міноборони РФ змушене було підтвердити факт прориву українських підрозділів на території Брянської області. З урахуванням рельєфу місцевості у російських окупантів великі проблеми щодо витіснення підрозділів українських Сил оборони з території Брянщини”, - каже Снєгирьов.

Військовий експерт наголошує, що Бєлгородському і Курському напрямках Росія зараз використовує солдатів строкової служби.

“Це показовий момент, оскільки, згідно із законодавством РФ, строковики не повинні бути залучені в зоні активних бойових дій. Це яскраве свідчення того, що з оперативними резервами у російської армії великі проблеми”, - пояснив Снєгирьов.

Окрім того, військове командування РФ намагається заповнити втрати своєї армії поголовною мобілізацією трудових мігрантів. Зокрема, керівник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін відкрито заявив, що було відловлено 80 тисяч мігрантів. Їх поставили на військовий облік.

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“З них 20 тисяч вже перебувають на лінії бойового зіткнення. В зоні бойових дій в Курській, Брянській і Бєлгородській областях. Тобто РФ не розраховує навіть на власний мобілізаційний потенціал, а вдається до масових примусових мобілізаційних заходів серед трудових мігрантів. А це дуже показово”, - додав Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, минулого тижня диктатор Росії Володимир Путін заявив про рішення щодо створення “буферної зони” вздовж кордону з Україною. Якою буде її глибина, не повідомляється.

Втім, Дмитро Снєгирьов наголосив раніше, що російські угрупування “Брянськ” і “Бєлгород” заблоковані. Йдеться про близько 100 тисяч військових РФ. Вони мали б створювати “буферну зону”.

Зауважимо, Sky News опублікувало матеріал про те, що РФ має "чотиримісячне вікно" для прориву на фронті. Зокрема, аналітик Майкл Кларк вважає, що накопичення окупаційних військ відбувається внаслідок російської операції з витіснення ЗСУ з Курської області.

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Окрім того, керівник штабу 13 бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус повідомляв, що армія РФ накопичує особовий склад поблизу держкордону з Харківською областю. Окупанти можуть готуватися до активних штурмових дій.

Дата публікації 17:53, 26.05.25 Кількість переглядів 15 Сенсація! Україні нарешті дозволили бити західною зброєю по всій території Росії!