Белгород.

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У агрессорки у России проблемы с защитой приграничья Брянской и Белгородской областей.

Об этом рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире FREEДОМ.

По его словам, речь идет о расширении зоны присутствия сил обороны Украины не только на территории Курщины Белгородщины, но и Брянской области.

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"Минобороны РФ вынуждено было подтвердить факт прорыва украинских подразделений на территории Брянской области. С учетом рельефа местности у российских оккупантов большие проблемы вытеснения подразделений украинских Сил обороны с территории Брянщины", - говорит Снегирев.

Военный эксперт отмечает, что в Белгородском и Курском направлениях Россия сейчас использует солдат срочной службы.

"Это показательный момент, поскольку согласно законодательству РФ срочники не должны быть привлечены в зоне активных боевых действий. Это яркое свидетельство того, что с оперативными резервами у российской армии большие проблемы", - пояснил Снегирев.

Кроме того, военное командование РФ пытается восполнить потери своей армии поголовной мобилизацией трудовых мигрантов. В частности, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин открыто заявил, что было отловлено 80 тысяч мигрантов.

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"Из них 20 тысяч уже находятся на линии боевого столкновения. В зоне боевых действий в Курской, Брянской и Белгородской областях. То есть РФ не рассчитывает даже на собственный мобилизационный потенциал, а прибегает к массовым принудительным мобилизационным мерам среди трудовых мигрантов. А это очень показательно", - добавил Дмитрий Сне.

Напомним, на прошлой неделе диктатор России Владимир Путин заявил о решении создания "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. Какова будет ее глубина, не сообщается.

Впрочем, Дмитрий Снегирев подчеркнул ранее, что российские группировки "Брянск" и "Белгород" заблокированы. Речь идет о около 100 тысячах военных РФ. Они должны создавать "буферную зону".

Заметим, Sky News опубликовало материал о том, что у РФ есть "четырехмесячное окно" для прорыва на фронте. В частности, аналитик Майкл Кларк считает, что накопление оккупационных войск происходит в результате российской операции по вытеснению ВСУ из Курской области.

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Кроме того, руководитель штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус сообщал, что армия РФ накапливает личный состав вблизи госграницы. с Харьковской областью. оккупанты могут готовиться к активным штурмовым действиям.

Дата публикации 17:53, 26.05.25 Количество просмотров 15 Сенсация! Украине наконец-то разрешили бить западным оружием по всей территории России!