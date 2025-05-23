Песков уклонился от вопроса о глубине буферной зоны

Владимир Путин. / © Getty Images

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Накануне диктатор страны-агрессорки России Владимир Путин заявил о решении создания буферной зоны вдоль границы с Украиной. Какова будет ее глубина, не сообщается.

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

В ходе сегодняшнего брифинга РосСМИ попросили его прокомментировать ситуацию. Однако Песков традиционно переадресовал в Минобороны РФ вопросы. Мол, это не в компетенции Кремля.

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"Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики. Рекомендую вам обратить этот вопрос в Министерство обороны", - сказал представитель диктатора.

Напомним, в украинском МИДе пояснили, что буферная зона между Россией и Украиной , о которой заявил Путин, может быть расположена только на территории государства-агрессорки. В частности, министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что новые агрессивные заявления диктатора "четко отвергают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств".

Украинский журналист Виталий Портников объяснил, какие регионы находятся под угрозой. По его словам, замысел диктатора совершить буферную зону может свидетельствовать о подготовке новых наступательных действий на Сумщине, граничащей с Курской областью РФ. Под угрозой остаются другие области.

Дата публикации 14:38, 16.05.25 Количество просмотров 291 Жесткое заявление Зеленского о переговорах Украины с РФ: «Мы не можем это обсуждать»...