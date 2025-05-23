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Песков уклонился от вопроса о глубине буферной зоны
В Кремле говорят, что вопрос буферной зоны – это компетенция Минобороны.
Накануне диктатор страны-агрессорки России Владимир Путин заявил о решении создания буферной зоны вдоль границы с Украиной. Какова будет ее глубина, не сообщается.
Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.
В ходе сегодняшнего брифинга РосСМИ попросили его прокомментировать ситуацию. Однако Песков традиционно переадресовал в Минобороны РФ вопросы. Мол, это не в компетенции Кремля.
"Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики. Рекомендую вам обратить этот вопрос в Министерство обороны", - сказал представитель диктатора.
Напомним, в украинском МИДе пояснили, что буферная зона между Россией и Украиной , о которой заявил Путин, может быть расположена только на территории государства-агрессорки. В частности, министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что новые агрессивные заявления диктатора "четко отвергают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств".
Украинский журналист Виталий Портников объяснил, какие регионы находятся под угрозой. По его словам, замысел диктатора совершить буферную зону может свидетельствовать о подготовке новых наступательных действий на Сумщине, граничащей с Курской областью РФ. Под угрозой остаются другие области.