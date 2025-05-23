Корабль во дворе / © The Telegraph

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Утро четверга для Йохана Гельберга из Бинессета (Норвегия) началось необычно — со 135-метрового «соседа» в его переднем саду. Грузовое судно NCL Salten, двигаясь со скоростью 30 км/ч, село на мель возле его дома после захода во фьорд Тронгейм в 5:00 утра.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Господин Хельберг, на удивление, проспал инцидент. Сосед Йостейн Йоргенсен, которого разбудил грохот корабля, бросился к дому Хельберга, но тот не открывал.

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«Я был уверен, что он уже на улице, но нет, никаких признаков жизни не было. Я много раз звонил в дверь, но ничего… И только когда я позвонил ему, мне удалось с ним связаться», — отметил сосед Гельберга.

Хельберг в шутку назвал корабль «очень громоздким соседом», который «скоро исчезнет».

Пока непонятно, что именно стало причиной аварии. На борту судна находились 16 членов экипажа, никто из них не пострадал. Норвежская полиция уже начала расследование инцидента.

Первая попытка снять корабль с мели утром в четверг была неудачной. Вторая попытка запланирована на вечер четверга во время прилива.

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Напомним, в КНДР произошла авария с новым военным кораблем во время спуска.