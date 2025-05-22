В Китае рухнула крыша "исторической" башни на головы туристов

Обвал башни в Китае

Реклама

В Китае — новый туристический скандал: только что реконструированная крыша башни XIV века частично обвалилась прямо во время визита десятков туристов. Инцидент произошел в понедельник в округе Финьян, провинция Аньхой. Момент обвала черепицы попал на видео и мгновенно разлетелся по Сети.

Об этом сообщает The New York Times.

Быстро распространившиеся в Сети видеозаписи зафиксировали момент падения черепицы. Чудом, никто из туристов не пострадал, что впоследствии подтвердили и местные власти. Однако сам факт обвала крыши, которая была отремонтирована менее года назад за значительные средства — около 3 миллионов юаней (420 000 долларов) — вызвал шквал критики и подозрений в хищении средств.

Реклама

Барабанная башня, которая считается одной из ключевых культурных реликвий провинции Аньхой, оказалась не такой старой, как кажется. Хотя фундамент сооружения действительно датируется 1375 годом (династия Мин), сама башня, стоявшая на нём, была разрушена в XIX веке. Нынешнее обвалившееся сооружение является репликой, построенной на старом фундаменте в 1995 году.

Более того, после инцидента к расследованию присоединилось центральное правительство Китая. Государственная телекомпания CCTV сообщила, что всё воссозданное здание является незаконным самостроем 1990-х годов и фактически является «поддельным антиквариатом», который не получил одобрения Министерства культуры.

Напомним, необычное путешествие четырех котов самолетом во Францию вызвало споры.