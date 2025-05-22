В Кропивницком произошла серия взрывов (обновлено)

Взрыв. / © Associated Press

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В четверг днем, 22 мая, в Кропивницком во время воздушной тревоги произошли взрывы. Первые два взрыва прогремели - около 14:40, вторые - более чем за 20 минут.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Кропивницком слышны взрывы", - сообщили корреспонденты "Суспільного".

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Отметим, что с 12:11 в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга, а затем – о скоростной цели в направлении Кропивницкого.

По информации мониторинговых каналов, были применены две баллистические ракеты. Пока информации от властей об ущербе нет.

Около 15:00, менее чем за полчаса, военные снова сообщили о скоростной цели из Крыма в направлении Кировоградщины. Жителей Кропивницкого просят находиться в укрытиях.

Как сообщалось, ночью 22 мая россияне атаковали Украину беспилотниками . Кроме того, военные РФ применили баллистическую ракету "Искандер-М".

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Кроме того, утром в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. из-за БПЛА. В столице произошли взрывы, сработали силы ПВО.

Впрочем, обломки дрона упали на территории школы в Дарницком районе. По информации КМВА, обошлось без пострадавших и возгорания.

Дата публикации 11:24, 21.05.25 Количество просмотров 36 Обломки "Шахеда" прямо в детскую комнату! Россияне дронами атаковали Киевскую область и Сумы!