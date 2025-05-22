Обмен "1000 на 1000": Зеленский сообщил последние новости

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Работа по масштабному обмену пленными по формуле "1000 на 1000", о чем было договорено с делегацией РФ в Стамбуле, продолжается. Киев выясняет детали по людям, представленным в списках российской стороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", - подчеркнул глава государства.

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По его словам, было проведено совещание по подготовке обмена. Министр обороны Рустем Умеров контролирует организацию процесса и исполнение договоренности, добавил президент.

Обмен "1000 на 1000"

О подготовке к столь масштабному обмену пленными стало известно после переговоров РФ и Украины в Стамбуле 16 мая. По информации CNN, эту формулу предложила Турция после того, как дискуссия между украинцами и россиянами "зашла в тупик".

По информации главы ГУР Кирилла Буданова, ожидать обмена "1000 на 1000" можно уже на этой неделе.

Заметим, что глава ОП Андрей Ермак говорит, что первый шаг для прекращения войны с РФ - именно договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Второй – определение места для следующей встречи с представителями РФ»

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Между тем, сегодня также и в Кремле сделали заявление об обмене по формуле "1000 на 1000". По словам спикера диктатора Дмитрия Пескова, сейчас идет работа по согласованию конкретных фамилий.

Дата публикации 14:15, 17.05.25 Количество просмотров 67 Масштабный обмен тысяча на тысячу! Буданов сообщил, когда состоится!