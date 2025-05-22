В Украине назначают субсидии на период до окончания отопительного сезона

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В Украине готовятся новые правила начисления жилищных субсидий для отдельных категорий граждан. В частности, планируется расширить перечень оснований для оказания помощи приемным семьям, детским домам семейного типа и многодетным семьям.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое размещено для обсуждения на сайте ФПУ.

По инициативе Минсоцполитики, льготные условия начисления субсидий могут получить:

детские дома семейного типа

приемные семьи, в которых воспитывается хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки

многодетные семьи, где насчитывается трое или более детей, хотя бы один из которых находится под опекой или попечительством

Для указанных категорий семей предлагают разрешить предоставление субсидии даже в случае:

покупки жилья, транспортного средства или земельного участка

наличия у ребенка-сироты недвижимого имущества в собственности

наличия у ребенка средств на депозите, превышающих 100 тысяч гривен

Ранее сообщалось, что с окончанием отопительного сезона состоится пересмотр списка получателей субсидий. Гражданам Украины, получающим помощь для оплаты коммунальных услуг, следует уточнить, нужно ли подать новое заявление в Пенсионный фонд.

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На получение жилищной субсидии имеют право граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Украины и проживающие в жилых помещениях (домах).