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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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В Украине станет легче оформить субсидию — кого коснется

Украинцы, у которых нет средств, чтобы оплачивать коммунальные услуги, могут обратиться за назначением жилищной субсидии.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине назначают субсидии на период до окончания отопительного сезона

В Украине назначают субсидии на период до окончания отопительного сезона

В Украине готовятся новые правила начисления жилищных субсидий для отдельных категорий граждан. В частности, планируется расширить перечень оснований для оказания помощи приемным семьям, детским домам семейного типа и многодетным семьям.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое размещено для обсуждения на сайте ФПУ.

По инициативе Минсоцполитики, льготные условия начисления субсидий могут получить:

  • детские дома семейного типа

  • приемные семьи, в которых воспитывается хотя бы один ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки

  • многодетные семьи, где насчитывается трое или более детей, хотя бы один из которых находится под опекой или попечительством

Для указанных категорий семей предлагают разрешить предоставление субсидии даже в случае:

  • покупки жилья, транспортного средства или земельного участка

  • наличия у ребенка-сироты недвижимого имущества в собственности

  • наличия у ребенка средств на депозите, превышающих 100 тысяч гривен

Ранее сообщалось, что с окончанием отопительного сезона состоится пересмотр списка получателей субсидий. Гражданам Украины, получающим помощь для оплаты коммунальных услуг, следует уточнить, нужно ли подать новое заявление в Пенсионный фонд.

На получение жилищной субсидии имеют право граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Украины и проживающие в жилых помещениях (домах).

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Дата публикации
Количество просмотров
618
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