Субсидия на аренду жилья: Кабмин утвердил экспериментальный проект для ВПЛ в девяти областях Украины

Субсидия на аренду жилья не повлияет на возможность получать субсидию на оплату коммунальных услуг.

Правительство утвердило экспериментальный проект, по которому ВПЛ в девяти областях Украины смогут получать субсидию на аренду жилья.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

Речь идет об аренде жилья в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей.

Это возможно только для договоров аренды, оформленных и зарегистрированных в специальной базе Пенсионного фонда.

Субсидия на аренду жилья не повлияет на возможность получать субсидию на оплату коммунальных услуг.

Норматив арендуемой площади составляет 13,65 кв. м на человека, но не менее 35,22 кв. м на семью.

Также субсидия будет предоставляться, если расходы семьи на аренду превысят 30% совокупного дохода.

Напомним, в Украине некоторым гражданам могут отказать в начислении госпомощи.

Какими будут субсидии на аренду жилья для ВПЛ и когда можно воспользоваться услугой?

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