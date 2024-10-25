Украинцам могут отказать в назначении субсидии: какие причины

Украинцам часто отказывают в получении государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг в разных случаях.

В Украине некоторым гражданам могут отказать в начислении госпомощи.

Об этом говорится в материале "На пенсии".

Выплаты предоставляются гражданам, тратящим более 15% от общего семейного дохода на оплату коммунальных услуг. Однако существуют определенные условия, при которых может быть отказано в субсидии.

Субсидия не назначается, если:

общая площадь жилья превышает 130 кв. м для квартир или 230 кв. м для домов

в собственности есть автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад (кроме мопеда и прицепа)

при наличии более одного транспортного средства, выпущенного за последние 15 лет (кроме мопеда и прицепа)

член семьи имеет доход, меньше минимальной зарплаты, и не платит налоги

наличие долга за оплату коммуналки свыше трех месяцев на сумму свыше 40 не облагаемых налогом минимумов (680 гривен)

член семьи не выплачивает алименты более трех месяцев

у семьи есть незарегистрированные доходы или покупки на сумму более 50 тысяч гривен

наличие депозита на сумму свыше 100 тысяч гривен

наличие в собственности более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях и на линии столкновения, а также принадлежащего на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности)

Напомним, заместитель министра социальной политики Дария Марчак сообщила, что украинцы, еще не успевшие подать документы на субсидии для отопительного сезона 2024-2025 годов, имеют возможность сделать это до 30 ноября.

В таком случае им будет начислена помощь "задним числом", начиная с 1 октября. Если документы подаются после этой даты, но до 1 декабря, выплаты начнутся с месяца обращения.

Для подачи документов не обязательно лично посещать ЦНАП или Пенсионный фонд – это можно сделать онлайн. Кроме того, действует упрощенный формат представления с весны 2023 года. Теперь можно подать только один документ, указав членов семьи, а остальную информацию Пенсионный фонд соберет самостоятельно.

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