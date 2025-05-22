В Україні призначають субсидії на період до закінчення опалювального сезону

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В Україні готують нові правила нарахування житлових субсидій для окремих категорій громадян. Зокрема, планують розширити перелік підстав для надання допомоги прийомним родинам, дитячим будинкам сімейного типу та багатодітним сім’ям.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду, який розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

За ініціативою Мінсоцполітики, пільгові умови нарахування субсидій можуть отримати:

дитячі будинки сімейного типу

прийомні родини, в яких виховується хоча б одна дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування

багатодітні сім’ї, де нараховується троє або більше дітей, хоча б одна з яких перебуває під опікою чи піклуванням

Для вказаних категорій сімей пропонують дозволити надання субсидії навіть у разі:

купівлі житла, транспортного засобу чи земельної ділянки

наявності у дитини-сироти нерухомого майна у власності

наявності у дитини коштів на депозиті, що перевищують 100 тисяч гривень

Раніше повідомлялося, що із закінченням опалювального сезону відбудеться перегляд списку одержувачів субсидій. Громадянам України, які отримують допомогу для оплати комунальних послуг, варто уточнити, чи потрібно подати нову заяву до Пенсійного фонду. У більшості випадків процес здійснюватиметься автоматично, але існують і винятки.

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На отримання житлової субсидії мають право громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території України і проживають у житлових приміщеннях (будинках).