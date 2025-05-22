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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1978
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Обмін "1000 на 1000": Зеленський повідомив останні новини

Наразі українська сторона з’ясовує всі деталі щодо людей, які є у списках РФ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Робота щодо масштабного обміну полоненими за формулою “1000 на 1000”, про що було домовлено з делегацією РФ у Стамбулі, триває. Київ з’ясовує деталі по людях, яких подали у списках російської сторони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений”, - наголосив глава держави.

З його слів, було проведено нараду з підготовки обміну. Міністр оборони Рустем Умєров контролює організацію процесу та виконання домовленості, додав президент.

Обмін “1000 на 1000”

Про підготовку до такого масштабного обміну полоненими стало відомо після переговорів РФ і України в Стамбулі 16 травня. За інформацією CNN, цю формулу запропонувала Туреччина після того, як дискусія між українцями і росіянами “зайшла до глухого кута”.

За інформацією очільника ГУР Кирила Буданова, очікувати обміну "1000 на 1000" можна вже цього тижня. Втім, наразі більш точної інформації про дати не повідомляють ні у Києві, ні у Москві.

Зауважимо, що очільник ОП Андрій Єрмак каже, що перший крок для припинення війни з РФ - саме домовленість про обмін полоненими у форматі “1000 на 1000“. Другий - визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ»

Між тим сьогодні також і в Кремлі зробили заяву про обмін за формулою "1000 на 1000". За словами речника диктатора Дмитра Пєскова, зараз триває робота щодо узгодження конкретних прізвищ.

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